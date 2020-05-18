珠寶設計製造與加工大廠日成-KY(4807）18日進行線上法說，日成-KY指出，泰國銀飾等貴金屬出口額雖受疫情衝擊大減25%、減少逾2億美元，但日成-KY在去年調整產能與強化線上品牌客戶帶動下，合併營收5.06億元，毛利率拉升至24%，EPS為1.34元優於去年同期。

日成-KY目前品牌客戶包括全球性品牌約占40%，而歐、美品牌則各占30%，隨著各國邊境管制開放，出貨無虞，且此次疫情對線下經營客戶的影響較大，線上經營的客戶影響較輕，在打樣仍不間斷前提下，開放後的商機可期。

日成-KY表示，根據麥肯錫報告指出，全球精品產業在疫情影響下，2020全球精品產值將下降35-39%，而與此同時，流行產業公司將遭受巨大的財務壓力，也因此日成在工廠管理除成立防疫應變小組，定期消毒和防疫外，亦同步就 現金流量管理、費用樽節措施與庫存管理，特別是調整安全庫存，並針對供應商管理，持續尋找可替代的供應商，並藉由Task Force及小工廠，反應市場即時且多變的需求，爭取轉單商機，同時開拓新客戶，以迎戰後疫情時代的產業挑戰。

(工商 )