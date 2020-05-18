交通部長林佳龍聽取台中工務段簡報。（陳淑娥攝）

公路總局於台中市清水區中華路試辦提升標線抗滑係數，交通部長林佳龍18日前往視察，長度為250公尺，將可有效降低機車在下雨天打滑風險。公路總局表示，因65BPN防滑係數反光性較原先50BPN不足，照明不夠路段不適合，未來須依路段特性設置。

公路總局二工區台中工務段指出，依據交通部2019年4月18日研商「提高道路標線抗滑係數可行性」會議結論，則省道都會區試辦65BPN標線辦理試辦。由於清水區中華路與鰲峰路口前後路段為重要交通幹道，該局選定該路段進行試辦，長度約250公尺，已於去年11月完工。

林佳龍今天上午前往了解試辦情形，並實地以英擺錘進行抗滑檢測，他表示，交通部推動人本交通，安全是第一，抗滑係數對於機車族而言，在下雨天非常重要，胎紋不足會造成車體打滑、車禍，目前交通部展開全面試辦，修改公路工程規範。

台中工務段表示，清水區中華路為公路總局全台第一個試辦點，由於65BPN抗滑係數較高，相對反光效果不如50BPN佳，所以適用於市區照明充足路段，而50BPN則適用非市區路段。

(中時 )