高雄阿蓮公車撞死老婦人 警方展開調查 12:522020/05/18 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市阿蓮區一部公車18日上午與老婦人發生車禍，老婦人當場死亡，警方到場調查車禍原因。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市阿蓮區一部公車18日上午與老婦人發生車禍，老婦人當場死亡，警方到場調查車禍原因。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 高雄市阿蓮區民權路與民生路口18日上午9時37分許，陳姓男子駕駛的某客運大客車，沿阿蓮區民權路由西往東，行經民生路口左轉時，與一名走在道路上的85歲黃姓婦人發生車禍，黃姓婦人傷重，當場死亡。 警方調查，黃姓婦人當時正要去阿蓮區衛生所，與這部大客車發生車禍，造成她頭部及身體多處骨折，當場死亡。陳男經酒測，酒測值為0。至於詳細肇事原因，將送交交通大隊分析研判。 (中時 ) #婦人 #車禍 #死亡 #大客車 #民生車禍 #高雄市 #阿蓮區 #大客車 #死亡 #老婦人 也許您會感興趣 推薦閱讀 死者妻今突墜樓...韓賜村赴靈堂上香：盼獲諒解 11:372020/05/14 政治 闖燈撞死人...韓賜村不堪過往曝光 網一看傻：該罷的是這個韓 18:462020/05/14 生活 高市消防車六都最舊 消防局籲中央補助換新 19:362020/05/14 政治 高雄市凹子底停車場 預計112年完工 04:102020/05/15 地方新聞 直播》與韓國瑜正面對決！高雄市議會今日開議 10:052020/05/15 政治 振興國旅 高雄市觀光局攜三大公會推國旅優惠專案 17:452020/05/15 生活 韓國瑜感性告白 李來希默默分享網讚爆 09:302020/05/16 政治 移工撞暈老婦人懼刑責 乾脆將她丟下橋 12:142020/05/16 社會 民調高又如何？罷韓團體嘆：罷免不如外界樂觀 14:112020/05/16 政治 南機場夜市驚見男屍！疑似墜樓臟器外露 09:322020/05/17 社會 社會熱門新聞 市議員女主任不認嘿咻300次 遭國營事業人夫指證「胸部特徵」 - 社會 「罷韓」賭盤一面倒！組頭嚇退賭金 改開這…新賭盤 - 社會 海龜被抓嚇到狂掙扎 小琉球「戲龜婦」遭送辦 - 社會 超惡劣 開車撞死人竟落跑 2男1女棄車逃逸遭目擊者錄下過程 - 社會 口罩不戴臉上拿手上 悍婦嗆北捷站務員：不能罰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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