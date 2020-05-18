高雄市阿蓮區一部公車18日上午與老婦人發生車禍，老婦人當場死亡，警方到場調查車禍原因。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市阿蓮區民權路與民生路口18日上午9時37分許，陳姓男子駕駛的某客運大客車，沿阿蓮區民權路由西往東，行經民生路口左轉時，與一名走在道路上的85歲黃姓婦人發生車禍，黃姓婦人傷重，當場死亡。

警方調查，黃姓婦人當時正要去阿蓮區衛生所，與這部大客車發生車禍，造成她頭部及身體多處骨折，當場死亡。陳男經酒測，酒測值為0。至於詳細肇事原因，將送交交通大隊分析研判。

(中時 )