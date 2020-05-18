5月15日，香港監警會發佈反送中調查報告，逐一檢視反送中運動期間的示威活動，和警方活動的內容。大陸官媒《人民日報》昨(17日)晚發表文章，認為該報告極具可信度，並從中指出各項事件背後的真相。

《人民日報》報導，2019年9月至12月，香港監警會邀請來自英國、紐西蘭、加拿大等國的5名專家組成國際專家小組，向監警會提供建議並就審視工作的進度提供獨立評估。同時，監警會也從社會各界獲取大量資料用於調查。

調查報告出爐之後，《人民日報》一共指出15件事情的疑點，其中包括示威活動爆發時，有部分記者站在警方陣前阻礙警方執勤。但到目前為止，這群「記者」的身份並沒有被核實；至於香港999報警電話癱瘓的真相，監警會調查發現，當天晚間有人在香港各大論壇上煽動民眾打爆電話，企圖癱瘓報警系統。

另外，警察在太子站殺人事件，指控者沒有直接證據，經香港警方、醫管局、消防處及港鐵出面闢謠證實為謠言；除了「太子站殺人」的謠言之外，還有人在網路上散布假消息，煽動情仇警情緒。

經過長時間的蒐證和調查，以及外國專家從旁協助，這份調查報告的結果詳細還原事件發生當下的情況，反送中運動的真相為何，似乎就快水落石出。

(中時電子報)