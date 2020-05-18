中選會主委李進勇今日於立法院內政委員會針對罷韓案備詢並表示，自己是罷韓選務總舵手，但不是「總剁主」，處理選務是中選會主管業務，「我是當仁不讓」，中選會並非局外人，也不該是像外界所說的無端介入。

李進勇日前曾對外表示，高雄市長罷免案，一定會借到預先規劃的1823處投開票所，如果借不到，「頭剁給你」，此事也遭譏諷為「罷韓總剁主」。

李進勇指出，當時在處理開投票所碰到許多阻礙，有疫情嚴峻當理由，也有推託說詞，要中央自己去找場地，為何地方不願去處理。但事實上中央是盡力配合，所以才用媽媽說過的話「若無(借不到)，我頭剁下來給你。」自己不是在製造聲量，是排除障礙。

國民黨立委葉毓蘭表示，韓國瑜呼籲支持者不要投票，或是韓粉不要到高雄去，這又違反什麼法？李進勇回應，被罷免人講這種話可以理解，但請韓國瑜不要忘了自己是自治機關首長，要配合選務，這種說法會導致基層公務員「驚驚」。

李進勇說，外界認為「剁頭說」，是在恐嚇，但其實是聽不懂台灣話的人才會做這樣子的解讀。希望這不是一種文化歧視。對於藍營批評這樣的說法不恰當，但若自己過了這麼多年，還能夠講出媽媽教她講的話，「我覺得自己可以很驕傲。」

(中時 )