前中華民國遊覽車商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞，被控涉嫌利用幫全台遊覽車業者洽談車上伴唱帶授權機會，中飽私囊侵占同業1900多萬元權利金。台北地檢署18日依侵占等罪嫌起訴魯男。

依著作權法規定，遊覽車上要播放歌曲伴唱帶，必須與相關著作權團體簽約，獲取授權才能播放。

檢方調查，魯孝亞2015年到2016年間，擔任遊覽車商業同業公會全國聯合會理事長，負責幫遊覽車同業，向社團法人中華音樂著作權協會(MUST)、社團法人台灣音樂著作權人聯合總會(MCAT)、社團法人台灣音樂著作權協會(TMCS)洽談相關授權事宜。

魯男以幫遊覽車同業洽談授權事宜時，要求同業將權利金都匯到自己可掌控的戶頭內，但事後台灣觀光巴士有限公司懷疑，支付的權利金疑遭私吞，因此控告魯涉嫌詐欺等罪。

檢方調查時，魯男辯稱他為了同業權益，努力為同業做事，不管最後談判的授權金額是多少，他都要自負盈虧。

雖有著作權團體證稱，有委託魯協助洽談授權，但北檢調查卻發現，魯要遊覽車業者付的錢，都是直接進到他可掌控戶頭，但是帳目不清，有1900多萬元交代不清，疑遭魯私吞，因此今依侵占罪嫌起訴他。

(中時 )