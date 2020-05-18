美國前總統歐巴馬近日兩度開砲，重話砲轟美國總統川普處理新冠肺炎疫情失能，加上前國安顧問涉通俄門一事，新仇加舊恨，川普與歐巴馬徹底開戰，昨（17）日連批對方是「無能總統」、「完全無能」，還嗆歐巴馬應該坐牢50年。

綜合美國政治新聞網站Politico、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，2017年卸任後就保持低調的前美國總統歐巴馬（Barack Obama），因為疫情關係，近2周罕見連續對現任總統川普開砲，8日在一場約3,000人的電話會議上，他痛批川普防疫措施是「絕對的混亂災難」，16日在對傳統黑人大學（Historically black colleges and universities，HBCU）畢業生致詞時，他話說得更直白，「這些所謂的大人們，有些有很厲害的頭銜和重要的工作，卻只會照感覺行事、便宜行事」，稱處理疫情的官員想法就像「小孩」，所以才會把事情搞砸，「連假裝自己在當家作主都不願意」，暗批當權者擺爛。通篇演說中，歐巴馬並未指名道姓，不過他在影射誰，眾人皆知。

針對歐巴馬的嚴詞批評，川普昨日被記者提問時，起初還嘴硬，稱沒聽到歐巴馬的評論，不過在記者追問下，他也不甘示弱，火力全開反擊，砲轟歐巴馬「無能」，「聽好，他是一個無能總統，我只能這麼說，完全無能。」

(中時電子報)