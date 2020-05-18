「產學訓合作訓練」109學年度招生開跑嘍！於 COVID-19（新冠肺炎）疫情期間，勞動部勞動力發展署鼓勵青年朋友，可化危機為轉機，趁這段時間積蓄能量，強化就業技能，為將來進入職場做最充分的準備。發展署指出，本學年度預計招訓770人，歡迎青年朋友把握機會報名參加。

產學訓合作訓練著重青年技術扎根與養成，此次口罩國家隊的工具機業者表現亮眼，包括盈錫精密、靄崴科技、凱柏精密、大銀微系統等，皆是產學訓合作的廠商，顯示產學訓合作訓練模式已成功整合學校、職訓及企業三方資源，是合作企業獲得優質且穩定技術人力的重要管道。

從月薪10K的打工族到月入36K以上，產學訓合作訓練幫助青年學子用技能翻轉未來！現年21歲的陳柏瑞同學來自單親家庭，母親從事務農工作，有兩位弟妹皆是在學中。柏瑞高中唸電機相關科系，原本打算畢業後從事水電相關工作，幫忙分擔家中的經濟壓力，在畢業前透過同學得知雲嘉南分署與虎尾科技大學合作辦理的「動力機械工程系產學訓四技專班」，可以同時取得學歷及工作資歷，因此決定報考專班。

柏瑞就學時曾於飲料店打工，薪資僅有1萬出頭，且與所讀系科無關，無法學以致用。參加產學訓專班後，大一接受分署專業的技術養成訓練，並經由分署職訓師輔導考取CNC車床乙級、傳統車床丙級、機電整合丙級等證照；大二媒合到上銀科技公司受僱並進行工作實務訓練，從事現場製程站的工作，大三即擔任副技師職位，剛開始月薪2萬6,000元，因表現優異，短短一年就獲得兩次加薪機會，目前月薪達3萬6,000元，還另有分紅及三節獎金，薪資已超越一般社會新鮮人。

「真的很感謝有產學訓，讓我還沒畢業就能先就業，幫家裡扛起經濟重擔。」柏瑞很慶幸當初參加產學訓專班，雖然過程比一般學生辛苦，但看見同儕還在對未來迷惘、志向未定時，他已經取得3張技術士證照，進入國內知名企業工作，可以累積工作資歷並擁有一技之長，便覺得自己的努力都是值得的。

109學年度產學訓專班由各合作學校獨立招生，預計結合臺北科技大學、勤益科技大學、龍華科技大學、虎尾科技大學等學校合作，開辦機械工程、能源與冷凍空調工程、電機工程、車輛工程等專班，新招訓770人。

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