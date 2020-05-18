大陸國新辦18日舉行發佈會，介紹穩住外貿外資基本盤有關情況。近期有輿論指出大陸部分外資企業正考慮對外轉移，引發社會對外資變化的擔憂。大陸商務部部長鐘山表示，全球疫情蔓延影響外國投資，讓大陸利用外資面臨巨大挑戰。 但也強調「中國利用外資優勢很明顯，中國有豐富的高品質勞動力資源，有完善的產業配套能力，有14億人口的市場，我相信聰明的企業家不會放棄龐大的中國市場。」

而對提升外資吸引力部分，據新浪財經引述鐘山說，將進一步擴大開放，放寬市場准入，縮減負面清單，擴大服務業開放，加強中西部地區和老工業基地的對外開放；同時優化營商環境，今年重點把外商投資法落實好，營造公平競爭的市場環境，保護外商合法權益，保護智慧財產權，增強外商長期在大陸投資的信心。

此外也會擴大自貿試驗區範圍，賦予試驗區更大改革自主權，推出新措施，加快海南自由貿易港建設。

(旺報 )