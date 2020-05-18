影視IP開發公司鑫盛傳媒（6587-TW）網路劇項目《大約是愛2》於18日在大陸寧波開機拍攝，預計明年在兩岸陸續播出，有望再創該公司「品牌效應」！

這也是繼去年《甜了青梅配竹馬》後，鑫盛傳媒第二部與騰訊合作的委製系列劇。鑒於《大約是愛》成績亮眼，廣受粉絲喜愛，演員將延續第一部陣容，製作預算逾5000萬人民幣，與其他動輒上億的大卡司製作相比，拍攝質感毫不遜色。

《大約是愛》憑藉著獨特的劇情、高反差的人物設定，成功創造華語戲劇出海的新力量，目前已經在台灣的WeTV和YOUTUBE上架。除兩岸市場取得17億次高點擊量，更榮登騰訊視頻年度最受歡迎劇的優異成績，甚至登上泰國WeTV年度平均播放量前五名。

凝聚粉絲高度口碑聲量的期盼下，系列劇《大約是愛2》強勢來襲，不僅兩岸大量客戶植入參與，衍生產品合作更是邀約不斷，這次集結兩岸三地的主創團隊，其中包括曾指導過《拜見宮主大人》以及今年即將在騰訊播出的《甜了青梅配竹馬》的導演郭會中，來自台灣的統籌導演曹國莉，以及服裝造型指導陳雅雯，其擅長將角色與演員特點結合，透過造型為角色大大加分。鑫盛再度實現兩岸影視人才強強聯手，並帶動著產業市場人才的供給需求。

鑫盛傳媒是極少數具有兩岸三地影視IP多元化開發成功經驗者，透過IP的多元開發、主創、演員、宣傳、發行與長年來的合作夥伴建立出上下游垂直整合，更期望以此次在後新冠疫情時代開展為系列劇的《大約是愛2》作為契機，推動藝人、插畫家，乃至藝術家的經紀業務，開創出更多元獲利的局面。

鑫盛2020年4月合併營收為1085.1萬元，累計今年1至4月合併營收1094.7萬元，較去年同期大幅成長。鑫盛仍以每年推出2至3部的網路劇為目標持續邁進，除了《大約是愛2》將緊鑼密鼓的開機拍攝，籌備多時的仙俠大劇《重紫》亦將於今年下半年正式啟動。

(旺報 )