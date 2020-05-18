「3C保母」愈來愈多！根據弘光科大幼保系學生調查，高達75％主要照顧者讓幼兒看YouTube，且有19％幼兒在觀看或看完影片後受到不良影響，包括模仿不良動作、語言，甚至感到不安及害怕，提醒家長要格外注意使用安全性。

學生從有效問卷中分析，主要照顧者75％會讓幼兒觀看YouTube，時間點以幼兒乖乖聽話當獎勵佔31％最多，其次是忙碌時讓小孩觀看佔30％，情緒不穩定哭鬧佔16％。一天使用時間20分鐘內佔42％，20分鐘到30分鐘佔29％，30分鐘到1小時的則佔19％。

問卷也調查觀看影片時或影片結束後幼兒在情緒或行為上是否有不良影響或行為，81％主要照顧者回答沒有不良的影響或行為，19％回答在情緒或行為上有不良的影響或行為；認為幼兒受到的不良影響的主要照顧者中， 77％勾選幼兒會模仿影片中人物的不良動作、言語、行為，9％選擇幼兒會感到害怕不安跟受到驚嚇這兩個選項。

這份問卷為幼保系三位大四學生林鈺琪、楊意綸、劉筠萍，在助理教授黃齡瑩指導下，進行「台中市主要照顧者使用YouTube的態度與對於幼兒使用YouTube

的教養探討與現況」研究，設計出問卷請台中地區有7歲以下幼兒的家長填寫，回收有效問卷份數為155份。

黃齡瑩表示，使用YouTube人數大幅提升且年齡降低，近年來艾莎門事件爆發讓大家注意到YouTube對幼兒潛在危險，意即一些影片雖然跟卡通人物艾莎(Elsa)相關，不過內容卻是兒童不宜，充斥著恐怖、暴力、色情、血腥，這組學生透過問卷了解台中市主要照顧者資訊安全的概念、幼兒觀看YouTube情形，研究結果非常值得家長注意。

(中時 )