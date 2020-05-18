中華電信去年為了招攬業務，偽造台北市藥師公會的函文，佯稱健保鼓勵上網方案，向北市各大藥局招攬光世代光網寬頻上網業務，事後藥師公會發現此事，控告中華電信董事長謝繼茂、北區電信分公司總經理涂元光、北區電信分公司營運處業務經理洪國慶3人涉嫌偽造文書等罪。台北地檢署依偽造文書罪嫌起訴洪男，另謝、涂2人獲不起訴處分。

起訴指出，洪國慶為推廣業務，於去年4月29日未經台北市藥師公會同意，偽造不實藥師公會函文，「主旨：建請貴診所即時申請參加『108年全民健康保險鼓勵醫事服務機構即時查詢病患就醫資訊方案』之一般型6M／2M月租費1696元」，並將不實函文交給中華電信業務員在台北市各大藥局推銷上網方案。

台北市藥師公會理事長黃金舜經藥師以LINE私訊詢問函文真偽後，得知此事，5月2日以公會公文正式函文中華電信、中華電信北區電信分公司、台北營運處，要求函到5日內向公會聯繫說明，但由於藥師公會張姓常務理事仍在5月8日收到偽造的公會公函，藥師公會正式提告。

(中時 )