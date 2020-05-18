最近台北市總銷千億級的指標大案「世界明珠」以每坪100萬元成交辦公大樓，震撼房市，日前「大南港土地」再以282億餘元成功標售，由富邦人壽保險正式插旗，再度推升南港的熱度。據宏大國際資產公司今（18）日公布的最新統計，南港開發案眾案雲集，未來6年後將再增加6棟相當於「台北101」面積！「南港天亮了！」
宏大調查指出，南港新開發基地，已逾十萬坪，將突破60萬坪樓地板面積。
宏大國際資產總經理陳益盛表示，近期隨著世界明珠推案單價破百萬、大南港案土地的標售價創新高，南港再次吸引投資者目光。
據宏大國際資產的統計，南港進行中的中、大型開發案不亞於20件，基地面積逾10萬坪，預估未來6年後將增加60萬坪的樓地板面積，相當於6棟台北101的規模。
陳益盛表示，最近的南港土地開發或者標售，其實大型建商都興致勃勃，但因時程、資金等條件的限制，恐不是建商的強項，也讓資金雄厚、現金流充裕的壽險業者佔住好機運。
其中富邦、國壽、南山去年營收前三強，推估資金最充裕。
(工商 )
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