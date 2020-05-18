紓困方案一團亂，新北市長侯友宜自製紓困手冊，全台有11縣市領取，17日市政活動侯砲中央「不能還是不會」國民黨主席江啟臣今天到三重參加先嗇宮活動，提及新北市長侯友宜並指中央與地方因紓困程序複雜無所適從，中央要負責提出標準程序。

江啟臣表示，「什麼叫地方免責、中央審核」，新北市長侯友宜昨提到，中央與地方因紓困程序複雜無所適從，他呼籲中央的標準作業的SOP要趕快訂定出來，讓基層人員可以盡力協助民眾辦理紓困，中央應負責提出標準程序。

針對振興部分，江啟臣表示，若短時間沒有提出，對於台灣這個相對依賴國際市場的經濟，會受國際疫情大幅度影響，因此，紓困及振興經濟也變成蔡政府未來很大的挑戰。

對於總統府文件外洩，綠營人士說從馬英九執政時期就沒有做好，江啟臣指出，總統府方沒有清楚的說法，暴露了幾大危機：第一，資安及國安危機，若總統府有資安問題，那表示國安也有危機；第二，外洩訊息若真為府方或民進黨人士所稱，內容遭人變造，這個問題就更加嚴重，代表民進黨執政團隊有內部鬥爭，大家只是想要一個真相。。

媒體問及高雄市長韓國瑜18日在市政會議上，為請假選總統向高雄市民道歉一事，江啟臣表示，還不知道這個消息；對於韓國瑜呼籲民眾不要去投票，江啟臣則表示，黨中央絕對與韓配合及合作。

另國民黨改革後新成立的「數位諸葛亮」頻頻出包，江回應，每個人在職務上、特別是年輕人，都可能因業務不熟悉關係犯下錯誤，這部分他和年輕人共同承擔，還是給年輕人機會。

(中時 )