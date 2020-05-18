關西鎮有「仙草故鄉」的稱號，農會仙草加工廠製作的仙草茶飲料和即溶仙草粉等商品，已成新竹縣特色農產品，縣長楊文科指出將積極向農委會爭取設備更新計畫，把農會仙草加工廠提升為區域型專業仙草加工廠。

關西鎮農會總幹事林兆暉表示，目前鎮內栽種仙草面積約50公頃，仙草加工廠每日可生產120公斤左右仙草濃縮汁，也積極輔導契作農民取得產銷履歷驗證，保障收益並提升加工產品安全的溯源性。

林兆暉說，全台只有關西針對仙草單一作物進行輔導、收購、加工及行銷，將仙草乾製成的即溶仙草粉，飲用方法和即溶咖啡粉相同，依照比例加入水、雞肉及中藥材，就能快速做好一鍋美味的仙草雞湯。

另外，農會也開發古早味仙草凍、仙草拉麵、仙草雞、面膜等多樣化仙草產品，為提升農會仙草加工廠的產能，林兆暉拜會縣長楊文科，希望協助向農委會爭取設備更新計畫。

楊文科表示，仙草是關西鎮「一鄉一特色」的農產品，農會所生產的即溶仙草產品，與市面上有所不同，低熱量、不含人工甘味、香料及色素，是非常養生的天然食品。

楊文科指出，將會積極協助農會向農委會爭取設備更新計畫，提升為區域型專業仙草加工廠，以便取得食品衛生安全認證及產銷履歷加工品驗證，提供在地安全的農產品，為台灣的食品安全把關。

(中時 )