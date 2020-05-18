日勝生(2547)今日舉行109年股東會，會中討論承認108年財報，配發股東每股現金股利新台幣0.6元。日勝生董事長林榮顯表示，109年初新冠疫情嚴峻，國內外經濟都受到衝擊。日勝生著重多元事業發展，運用多面向事業互相支援。

日勝生在108年開始發展多元事業，除了經營超過千戶的新北市中和區與三重區表年住宅呈現滿租的狀態外，中和的樂陶居在樂齡族群中口碑相傳，不但滿租外，目前還增加了數十組客戶登記等候，也有民眾開始關切公司下階段三芝休明樂齡住宅的規劃時程。

日勝生今年度在營建本業方面，仍將持續推案，目前已規劃推出桃園青埔高鐵與機捷雙鐵站區的日勝新京站案及三芝休閒樂齡住宅案。至於在各個子公司方面，日鼎水務主要營運桃園污水下水道，至108年底，每日處理水量可達約4.5萬噸。日鼎水務污水處理廠二期已開始興建，完成後，每日處理水量可達10萬噸，桃園地區接管戶數，預期未來將以每年1.5萬戶擴增速度前進。

日勝生子公司萬達通，管理台北車站地區資產，108年穩定獲利，並在8月底導入智慧行動票證「台北轉運站APP系統」，並力邀各大主要客運，包括統聯、和欣、阿羅哈及國光客運，合置線上客運APP購票系統，台北轉運站APP自試營運半年以來，會員數已超過8萬人，但因疫情關係，今年營運恐將受到小幅影響。

(時報資訊)