日系外資針對台塑化(6505)出具最新報告指出，由於煉油利潤和石化產品的價差逐漸恢復，將有利於台塑化，故將台塑化評等從中立調升到買進、目標價由74.6元調升到113元。

日系外資表示，受益於煉油利潤和化學產品的價差恢復，儘管調降了台塑化獲利調了34%，僅上下2.81元，但看好台塑化2021年獲利，預計2020年將是油價急劇下跌的最低一年，油價從2019年的63美元/桶下降至2020年的34美元/桶，但到2021年將回升至41美元/桶，預測台塑化的煉油利潤將從2019年的9.2美元/桶降至2020年的4.3美元/桶，然後反彈至10美元/桶，此將有利於台塑化，因此，將台塑化評等從中立調升到買進、目標價由74.6元調升到113元。

日系外資表示，台塑化的煉油利潤和石化產品利差持續回升，台塑化的煉油利潤已從4月的負20美元/桶提高到5月的負4美元/桶，顯示原油庫存逐漸到底，與此同時，台塑化的化學價差也從4月20日的底部224美元/噸恢復到目前的256美元/噸，儘管目前的原油價格低於60美元/桶，但油價的上漲趨勢對煉油廠而言是良性的，回顧歷史經驗，油價從2014年下半年的下跌中恢復過來，台塑化在2015~2017年連三年盈利恢復，然而，由於原油價格超過60美元/桶，故其2018年利潤下降了25%，認為這種歷史格局可能會在2020~2022年重演，因為，預測原油價格將回升，但仍會保持在60美元/桶以下。

(時報資訊)