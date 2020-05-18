上海商銀(5876)針對忙碌上班族的財富管理，提出「做對三件事」的理財觀，所謂的三件事：一、每月擠出一筆錢。二、挑選工具。三、堅持到底。能夠做對三件事，就能輕鬆達成財富自由，提升理財目標，加速圓夢計畫。

此外，受到新冠肺炎疫情重創全球，上海商銀近期也推出了「金三角」的策略及「微笑投資法」，從極保守到趨向積極的四種策略，協助客戶因應疫情的投資風險，並請客戶將可理財資金分為六等份，以有策略、目標的紀律方式重建投資理財部位，至少在這一波全球財富重分配中不要完全缺席。

上海商銀也與富蘭克林將於5月20至22日連續三天，在上海商銀PUKII官方臉書粉絲團共同舉辦「掌握契機、穩住局勢─2020全球投資展望─線上理財講座」，由上海商銀財富管理部仲向榮協理與富蘭克林證券投顧研究部羅尤美副總經理，針對當前投資人最想了解的「防疫投資策略」、「定期定額投資」與「領息族」三種主題逐一詳解，同時答覆客戶最想釐清的投資疑問。

上海商銀今年首季EPS達0.81元，2019年配發2.05元現金股利，為2010年以來新高。

(時報資訊)