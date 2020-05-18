國民黨立委陳玉珍今日於立院內政委員會向中選會主委李進勇喊話，有的時候在處理選務的過程，把頭剁下來這類的言語，其實這些話是不必說的。李進勇回應，「你也是講閩南話的齁，我相信這句話在我們成長的環境裡面，是非常庶民、親切，有感情的」。

陳玉珍也質疑，有哪一個法律可以讓你公開宣稱如果沒有怎樣就「頭剁下來」？讓你南下高雄指揮？李進勇回應「哪一個法律說我不能下去？我還要下去喔！」

陳玉珍質問，你這樣是不是在恐嚇公務員？我現在是不是要在現場公開向刑事局告發？李進勇怒回「你這是在濫用司法資源」。陳玉珍回應，要告發是很容易啦，這都是人民訴訟的權利，但自己不會這樣浪費司法資源，中選會也不該浪費行政資源。

李進勇說，我們的選務被干擾的，我能不站出來嗎？我所做的一切都是為了選務公正，「有人要破壞公正，我不該站出來嗎？」

陳玉珍指出，高雄市很多學校不出借的原因是因為疫情問題。李進勇回應，有看到高雄市教育局長出面要求不要出借。陳玉珍說，你看到教育局這樣做就覺得高雄市府不公正，就像我看到你這樣做也覺得你不公正。

陳玉珍認為，身為獨立機關，應盡量維持不讓人家非議，以免毀了一世英明，李進勇表示「我很珍惜我的一世英明，所以都是公正來處理。」陳玉珍譏諷，你這麼有擔當，未來恐怕很難再找到下一個中選會主委了。「如果選務辦不好頭就要剁下來，不曉得有多少中選會主委的頭可以剁」。李進勇說你這是斷章取義。

陳玉珍說，如果中選會指稱呼籲選民不要投票是違法行為，那中選會恫嚇公務員是不是違法行為？哪一條法律規定選舉和罷免的投票所要數目一致？

李進勇回應這是選務人員的良心，有沒有盡到服務選民的責任。我們要保障選民，讓他們知道怎麼投票、到哪裡投票，這是服務選民要達到的高標準。

(中時 )