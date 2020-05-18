許姓資訊工程師涉嫌利用「eMule」(電驢)軟體下載檔名為「羅莉」、「15歲」、「援交」等大批幼幼淫片欣賞，由於該軟體下載時會同步上傳分享，被檢警查獲。檢方調查時，許男辯稱不是故意散布，但檢方不採信，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴許男。

檢方調查，許男為資訊工程碩士畢業，目前擔任工程師，今年初在住處以「eMule」程式，下載檔名為「羅莉」、「15歲」、「援交」等含有兒童或少年性交行為影片。

但由於以「eMule」下載時，也會同步上傳分享自己下載或擁有的檔案資源，警方網路巡邏時發現許男上傳幼幼淫片，而約詢他到案。

檢方調查時，許男坦承有下載這些影片，也坦承知悉使用「eMule」時，檔案會有自動上傳的可能，但他使用時並沒有更改相關設定，辯稱沒有故意散布猥褻物的犯意。

檢方認為，許男身為工程師，具有專業知識，可預見這些猥褻影片可能遭他人再下載、再上傳而傳播於眾，依兒童及少年性剝削防制條例「以電腦網路散布猥褻物品」罪起訴。

(中時 )