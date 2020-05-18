當小朋友鬧情緒時，不少家長會請出「3C保母」安撫小孩，讓他們滑手機或平板看影片。弘光科技大學幼兒保育系學生為研究幼兒使用YouTube的現況，進行問卷調查發現，研究結果顯示，主要照顧者高達75％會讓幼兒看YouTube，且有19％的幼兒在觀看或看完影片後受到不良影響，包括模仿不良動作、語言，甚至感到不安害怕，提醒家長要格外注意使用安全性。

弘光科大幼保系三位大四學生林鈺琪、楊意綸、劉筠萍，在助理教授黃齡瑩指導下，進行「台中市主要照顧者使用YouTube的態度與對於幼兒使用YouTube的教養探討與現況」研究，設計出問卷請台中地區有7歲以下幼兒的家長填寫，回收有效問卷份數為155份。

學生從有效問卷中分析，主要照顧者75％會讓幼兒觀看YouTube，觀看時間點以幼兒乖乖聽話當獎勵佔31％為最多；其次是在忙碌時會讓小孩看佔30％；情緒不定哭鬧用YouTube安撫的佔16％。在使用時間長短上，一天使用的時間20分鐘內佔42％；20分鐘到30分鐘佔29％；30分鐘到1小時的則佔19％。

雖有99％的主要照顧者會注意幼兒觀看YouTube的情形，但這些主要照顧注意的方式，55％是用稍微看一下影片畫面的方式來注意幼兒觀看情形，29％會以全程陪同觀看的方式來注意，另有16％以稍微用聽的方式來注意。

問卷也調查觀看影片時或影片結束後幼兒在情緒或行為上是否有不良的影響或行為，81％主要照顧者回答沒有不良的影響或行為；19％回答在情緒或行為上有不良的影響或行為。認為幼兒受到的不良影響的主要照顧者中，77％勾選幼兒會模仿影片中人物的不良動作、言語、行為；9％選擇幼兒會感到害怕不安跟受到驚嚇這兩個選項。

這組學生依據研究結果，建議家長18個月以下的幼兒避免使用3C媒體；18個月到24個月的孩子，必須要家長陪著觀看，同時說明內容讓他們理解；2歲到5歲的小孩，要限制觀看媒體時間不超過1小時，家長陪伴孩子過程中，要協助孩子試著把媒體內容轉換成現實生活情境，並過濾影片內容，避免幼兒學到不良動作。

另外，也建議家長給予孩子觀看YouTube當獎勵，不如「給幼兒讚美、擁抱當鼓勵！」在挑選影片內容時，不要過度放任孩子自己做決定，以免間接看到不適合的內容，在觀看時間上也要規劃，限制孩子觀看時間，才能讓幼童在安全的前提下享受影音娛樂，使親子情感更緊密。

(工商 )