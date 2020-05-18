「艾拉秀」巡迴演唱會正蓄勢待發。（照片提供:寬魚/勁樺）

陳嘉樺（Ella）推出睽違已久新單曲〈晚安歌〉，唱出為人母的心情和心聲， 也宣告因為疫情而延緩的「艾拉秀」巡演，正蓄勢待發。她透露〈晚安歌〉不但是「艾拉秀」的壓軸曲目，更深信〈晚安歌〉能像前輩費玉清的招牌曲〈晚安曲〉一樣，用深情款款的歌聲，成為撫慰心靈、激勵自己的新神曲。

Ella相夫教子，看著兒子的逐漸長大，她母性潛能大發，有感而發寫下〈晚安歌〉，Ella深信，生命充滿了挑戰，每個生命的到來，都是那麼的不容易，但生命本身也就是奇蹟，也以這首歌送給正在為生活、為夢想努力的每個人，為自己的付出給予掌聲，期勉自己在心靈獲得慰藉的舒壓，更勇敢面對未來。

〈晚安歌〉由Ella 作詞作曲，黃韻玲製作，Ella表示，靈感源自當媽媽的深刻體會。她回憶生小孩的時候，不光是當媽媽的自己、就連她肚子裡的小生命「他自己也在努力」。「好不容易你才來到這個世界上，我們更應該要快樂的去過每一天、努力的去過好每一天！」

Ella和同為母親的黃韻玲初次合作，就擦出了火花，Ella唱得有感，甚至淚灑錄音室。黃韻玲說：「沒想到Ella會是S.H.E中最早當媽的，和年輕時的她完全是兩個人，以前覺得她個性很阿沙力，目前完全是媽媽、女人角色。她一進錄音室，一進到歌詞裡面、一聽到前奏，特別有感受。」

Ella譜寫〈晚安歌〉，主要是為大家一起打氣，給自己掌聲。「晚安了，親愛的自己」歌詞言簡意賅，卻意涵著謝謝自己、展望明天的遠向。此曲和費玉清的招牌歌〈晚安曲〉，歌名類似，前輩小哥已宣布封麥，Ella是否有接棒前輩的企圖心？她笑說：「可以嗎？(偷笑)」期盼自己的創作，能像小哥的招牌曲一樣，永久流唱。

〈晚安歌〉將成為「艾拉秀」演出的壓軸，透過這首歌曲，告訴歌迷這段時間自己的生活態度、演藝進度。「艾拉秀」這場以Ella能講、善演、會唱的絕活為主架構的說說唱唱，由她經營的「勁樺娛樂」及「寬魚國際」執行長邱瓈寬攜手合作，兩大組合近來不斷開會、精益求精，為巡演加分。〈晚安歌〉5月18日中午12:00正式上線。

陳嘉樺（Ella）新單曲〈晚安歌〉，唱出為人母的心聲。（照片提供:寬魚/勁樺）

陳嘉樺（Ella）新單曲〈晚安歌〉，唱出為人母的心聲。（照片提供:寬魚/勁樺）

〈晚安歌〉5月18日中午12:00正式上線。（照片提供:寬魚/勁樺）

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