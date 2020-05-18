大陸江蘇一名已婚孟姓女子，與曾是同事的李女是閨蜜，竟橫刀奪愛，搶走李女的許姓男友，李女與許男得知倆人遭孟女挑撥離間，聯手偷強孟女裸照，7度勒索取財11萬5877元人民幣（約新台幣48萬8千元），孟女遭連續敲詐心力憔悴，報警將李女與許男逮捕。

據大陸「現代快報」報導，李女某日與許姓發生爭吵，許男就向孟女打探女友的消息，孟女為博得許男好感，便告訴許男，李女與其他男同事有曖昧，還加油添醋說李女的壞話，許男聽後十分生氣，便帶著孟女與女友對質，結果發現原來是孟女撒謊，李女懷恨在心，一直找機會報復。

一天，許男接到孟女的電話，許男就要孟女到宿舍等他，許男掛了電話後，李女對許男說：「妳等下拍幾張她的裸照」，後來許男與孟女在宿舍發生性關係，許男趁孟女洗澡時，偷拍多張裸照，因許男與李女沒有穩定工作，許男便向李女提議，拿裸照向孟女勒索要錢，2人一拍即合，李女隨即打電話跟孟女勒索2000元(人民幣)，並稱如果不給，就將她其與許男發生性關係告訴其丈夫，孟女害怕，第2天就乖乖付錢。

許男與李女看到錢輕鬆到手，前後共7次敲詐孟女共得手1萬15877元（人民幣），孟女後來因為拿不出錢、心力憔悴，最後選擇報警，將李女與許男逮捕，才結束這場夢魘。

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(中時電子報)