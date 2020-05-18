北屯舊社停車場改建工程18日動土，交通部長林佳龍（圖左）及市長盧秀燕（圖右）同時出席主持，期盼工程圓滿順利。（張妍溱攝）

台中舊社公園緊鄰捷運綠線G4站及台鐵松竹站等公共運輸點，一旁公園原僅停70席車位，為提升需求服務，去年市府增設地下2層的立體停車場，方便民眾停車。18日舉行停車場立體化工程動土典禮，交通部長林佳龍及市長盧秀燕一同出席主持，期盼工程圓滿順利。

市長盧秀燕表示，公園平面停車場只能停70個車位，但附近住戶越來越多且捷運站快啟用，所以去年發包採取地下化，總經費2億元1千萬，中央補助3分之1經費，地方中央攜手合作，去年底順利完成經費編列，改建工程如同「及時雨」，為捷運通車做好準備。

盧秀燕表示，傾聽地方居民意見，停車場不影響舊社公園，因此做地下停車場，保留舊社公園原貌，地面上還是公園一部分仍可作停車使用，不因增設停車場影響民眾休憩環境。針對520府院人事布局，包括交通部長林佳龍確定留任，她給予祝福。

交通部長林佳龍指出，前瞻建設特別預算分為4階段4年，針對停車場預算有2百億元，前瞻停車場計畫台中市提出15個計畫，總預算達45億元，中央補助17億元，其餘地方負擔；自己擔任市長期間有很多要做的計畫尚未完成，特別是軌道旁廣設停車場、尋找土地很困難，經地方中央多年努力，讓民眾更便利的大眾運輸服務。

林佳龍提到，前瞻建設預算，台中市申請3938席汽車停車位、1225個機車停車位，對未來捷運通車相當重要；另前瞻2．0除了停車場計畫，將納入路平計畫，台中市15個停車場計畫，舊社停車場首核定，希望工程進行順利。

台中市政府交通局規劃在原有舊社公園平面停車場，興建地下2層的立體停車場，提供250席汽車、115席機車，合計365格停車位，預計2121年底完工。將滿足當地住戶、未來捷運綠線與台鐵松竹站的轉乘需求，帶動地方發展。

(中時 )