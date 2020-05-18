總統府密件連環爆，駭客稱還有更勁爆的，媒體人黃暐瀚在「鄉民來衝康」表示，本案是駭客的可能性較低，有可能是內鬼所為。

黃暐瀚表示，密件外洩他懷疑「是駭客還是內鬼」，因為不一定是駭客，他還說民進黨主委卓榮泰指此事「圍魏救趟」，應該是要在離開前再「擋一波」；蔡賴殺得最兇時，媒體曾報導說，如果黨不挺蔡，蔡不惜退黨，如果訃是韓國瑜或中國網軍幫韓國瑜，早就該在選前就拿出來了，哪有說輸了200萬票後才拿出來，要「打蔡救韓」，這是亂扯。

他說，研判是內鬼的機會不小於駭客，因為這是傳給總統府記者群的名單，既未傳給他也未傳給網紅「四叉貓」，如果文件是駭客破解的，常理就是放上網路，到報料公社等等，怎會傳給媒體記者。

節目主持人尹乃菁接著說，她自己也在名單中，也沒有收到資料，黃暐瀚表示，所以洩密者應是跟總統府線上記者最密切的接觸者，如果是幕僚，則是跟記者接觸最密切頻繁的人，且這個人知道哪個記者會寫，那個是主管，換言之，洩密者不是普通的駭客，而是嫻熟目前總統府跟府方間信任名單者，傳的人「還挑過」，以這點來看，駭客的可能性較低。

不過，來賓國民黨立委洪孟楷持不同看法，他認為密件洩外不是內鬼所為，而是被駭客植入木馬程式了，資安出問題了；民進黨立委周春米則說，她相信是駭客所為，但內容是被變造的。

(中時 )