22歲陳姓男子在北市知名福州麵店用餐時，因嫌食物沒煮熟與老闆爭執互毆，雙方互控傷害，事後陳男懷恨報復，竟然假冒老闆名義向麥當勞、摩斯漢堡、肯德基、必勝客等速食店，訂購數萬元的餐點，麵店老闆憤而報警提告，經台北地檢署偵結依妨害信用、偽造文書等罪嫌起訴陳男。

起訴指出，前年陳男到北市知名的福州麵店用餐時，因覺得食物沒煮熟，和陳姓老闆口角衝突，事後私下向衛生單位檢舉，之後陳男騎單車經過該店時，被陳姓老闆看見，雙方見面一言不合，進而互毆，事後雙方互控傷害。台北地院去年5月依傷害罪判陳男、陳姓老闆各拘役20日、15日。

陳男因此心生不滿，為求報復，自去年7月17日至8月3日止，前後共10次以陳姓老闆名義，打電話或上網至麥當勞、摩斯漢堡、肯德基、必勝客等速食店狂訂總計披蕯、炸雞、漢堡等餐點，金額超過數萬元，全數送往麵店。

檢方調查，陳男於7月18日、20日一天內就分別冒訂5次、3次，讓陳姓麵店老闆不堪其擾，憤而報警提告，警方依據打電話及上網IP查出是陳男所為，將陳男送辦。

檢方認為，陳男上網冒名訂餐，造成他人困擾，涉犯行使偽造準文書、妨害信用2罪，另陳男冒名訂購的餐點，因非遭毀棄或損壞，主觀上也未使自己或他人獲取餐點，不構成間接毀損罪、詐欺罪。

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(中時電子報)