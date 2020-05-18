遠傳(4904)今(18)日宣佈率先完成「三維空間網路優化」的概念性驗證(POC,Proof of Concept），未來遠傳建置5G基站，將搭配無人機以360度環繞無死角的方式，收集高空基地台的無線信號與干擾源分析資訊，即時提升網路維運效能，並優化高樓層行動通訊的訊號品質，讓5G基地台建置一步到位，全面加速5G開台進程。

遠傳網路暨技術群執行副總經理饒仲華表示，遠傳積極推動台灣5G技術發展，這次首創以無人機進行三維空間網路訊號分析，是5G網路建置劃時代的全新概念，透過高空無人機搭載5G通訊測試儀器，360度環繞進行5G基地台無線訊號量測與干擾源分析，並結合遠傳大數據與AI技術，在短時間內即可完成3D訊號涵蓋立體模型，提供網路建置規劃、訊號涵蓋最優化建議，將加速5G基站佈建、並大幅提升用戶的5G網路體驗。

遠傳去年與國際知名移動通訊優化大廠Amdocs和台灣無人機大廠經緯航(8495)等夥伴合作，完成全台首次透過無人機搭載5G設備成功展示「高空延伸5G訊號涵蓋支援救災」，並測試高樓層5G無線訊號干擾查測及優化，提供5G實地測試最佳依據。

遠傳今年初在最熱門的3.5GHz頻段順利取得80MHz頻寬，全面展開5G網路佈建，以往2G至4G的網路建設訊號量測僅限於平面道路等二維空間，5G具備大頻寬、低遲延、海量連結三大特性，能實現包含VR/AR/8K高清影像即時串流等豐富創新的多元應用，二維訊號量測已無法滿足5G的使用需求，為加速消費者端5G應用落地，遠傳領先全台，以無人機進行5G基地台「三維空間網路優化」，有效優化5G網路訊號品質。

面對5G即將於今年暑假開台，遠傳除了全力加速網路建置與維運效能，更不遺餘力超前佈局，研發無人機結合5G網路創新應用，於前年起陸續完成多項國內外專利申請，目標結合國內外網通大廠，研發5G商用技術，加速台灣5G進程與世界同步。

(時報資訊)