《店頭市場》三竹今上櫃 每股45元 13:242020/05/18 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心表示，5月18日到5月22日將有三竹(8284)上櫃掛牌。 由兆豐證券承銷三竹資訊(8284)於5月18日以每股45元上櫃。 (時報資訊) #三竹 #三竹資訊 #上櫃 #每股 #店頭市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 《店頭市場》2股1債 即起預收款券 08:352020/05/14 財經 《國際產業》思科上季營收降8％ 高於預期 09:262020/05/14 財經 恩德科技第一季出現赤字 每股虧損0.08元 09:592020/05/14 財經 京城建設第一季每股盈餘1.08元 年減12％ 17:512020/05/14 財經 三竹資訊將在5/18新上櫃掛牌 17:522020/05/14 財經 《店頭市場》4股1債今起預收款券 08:192020/05/15 財經 史無前例 董座願自掏腰包補貼 三竹掛牌首日 競拍戶穩贏 04:102020/05/18 財經要聞 三竹資訊今日以45元新上櫃掛牌 09:132020/05/18 財經 《資訊服務》三竹首秀 漲5成 10:512020/05/18 財經 三竹迎蜜月行情 掛牌首日漲六成 12:212020/05/18 財經 財經熱門新聞 散戶別被騙了！專家洩外資倒貨驚人秘密 - 財經 美國出重拳 華為高層：災難性影響 - 財經 - 工商 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 日媒爆已停接華為新訂單 台積電4字回應 - 即時 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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