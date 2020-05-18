櫃檯買賣中心表示，5月18日到5月22日將有三竹(8284)上櫃掛牌。

由兆豐證券承銷三竹資訊(8284)於5月18日以每股45元上櫃。

(時報資訊)

#三竹 #三竹資訊 #上櫃 #每股 #店頭市場