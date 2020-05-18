高雄市長韓國瑜面臨罷免風波，有網友感嘆韓國瑜會走到這一步，一切使作俑者是不是前國民黨主席吳敦義？有網友更下結論，朱聰明一世糊塗一時，變成歷史留名的罪人！

網友kid33於批踢踢發文表示，「韓國瑜當初因為民調高，被動參選總統。當初給機會的就是吳敦義，選總統之路，走得跌跌撞撞，現在果真總統敗選」，該網友認為，韓國瑜現在還面臨罷免，「這一切始作俑者，創造這一切的，是不是吳敦義」？

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

底下網友也紛紛表示，「是吳不給朱選，才搞這一切，怎知失去比得到更多」、「吳副得不到的，大家也別想要」、「說白的，吳不想讓朱選到，因為朱出來選照那氛圍一定到，想當傀儡結果韓他後來控制不住，後來總統放生想說守住立委50席甚至過半更好，結果不分區名單考慮中國因素算計太多，結論就是：聰明一世糊塗一時，變成歷史留名的罪人」、「吳的問題，應最大」。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)