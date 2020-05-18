台積電（2330）捲入中美科技大戰漩渦，受到日媒報導，台積電停止華為訂單消息衝擊，今（18）日股價愈盤愈低，大跌8元、面臨290元關卡保衛戰，而台積電概念股也紛紛倒地，京元電子（2449）及台燿（6274）午盤過後均宣告跌停，還有日月光投控（3711）等多檔均大跌。

台積電上周五突然宣布擬將赴美設廠，消息傳出後，市土正面解讀，激勵上周五台積電一枝獨秀大漲，支撐台股攻上10,800點，但到了上周五美國白天時間，美國再度放話，不准對華為出貨，ADR交易出現大跌4.15％作收，但今日有媒體傳出，華為趁機大舉下訂單，台積電股價來到低點明顯有買盤支撐。

不過，今天午盤過後，市場再度傳出，台積電停止接受華為訂單，不僅台積電股價向290元整數關卡尋求支撐，也引發台積電概念股同步大跌，京元電子、台燿同步摜跌跌停，信紘科、翔名、世禾、日月光投控、精測等都同步大跌5～6％附近，精材、強塑、迅得、帆宣、家登、昇陽半導體及世界等，跌幅也在3～4％以上。

(工商 )