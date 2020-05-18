天氣漸漸熱了起來，隨著抗疫有成，民眾也提高外出用餐的意願。有餐飲業者特別推出各式優惠方案，讓饕客放心吃卻不會傷了荷包。
知名日本餐飲集團來台開設的燒肉餐廳，推出特別企劃「夏日召集令」全台店鋪限定活動，消費者只要於5/18～6/15間，四人同行用餐並於用餐三日前完成位，訂位時電話告知或線上訂位備註欲參加此活動，用餐前出示身分證字號，即可免費享用「極黑牛翼板」。贈送數量為以每人身分證尾數數字相加之總和數之片數，最高享有36片！此外，來店用餐消費滿1,500元還可獲得1,000元現金折價券乙張。
日式吃到飽涮涮鍋品牌為歡慶日本開店二十周年，於5/20～6/30間，凡身分證字號含8、3、1、2、0的饕客，含其中三碼數字者可享9折、含其中四碼數字者可享8折、含全部五碼數字者可享超低5折優惠！快快拿出你的身分證看看中幾碼，幸運兒有可能就是你！
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(中時電子報)
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