總統府傳出疑似遭駭客入侵，導致「疑似」總統府幕僚向蔡英文總統報告文化部長、通傳會NCC委員等人事內容外洩，曾任職國安會、代表民進黨參選立委的吳怡農則批評，馬政府執政時期資安就沒做好，導致現在文件外洩。馬英九今天被問及此事，他用自嘲語氣無奈的說「我又變成馬維拉了！」，馬英九說這種說法很無聊，果真如此，他執政時期怎麼沒發生類似問題，這是內控沒有做好，呼籲總統府認真檢討。

馬英九今天出席一場宗教活動，也被媒體問及是否會參加520總統就職典禮，強調缺席520就職典禮不是抗議，馬英九表示，他已接到邀請函，但不會出席觀禮。馬英九指出，國家在退步，包括自由、人權、法治、經濟都在退步，加上在區域經濟整合上，包括CPTPP、RCEP等組織根本沒有機會加入，他真的很憂慮，也覺得蔡總統4年來的作為，沒有盡到一位中華民國總統應該做的事情，他無法認同，因此不會出席就職典禮。

至於總統府近期傳出被駭客入侵，綠營批評從馬政府時期的資安機制就不到位，馬英九以「我又變成馬維拉了」的自嘲語氣無奈回應，他反問如果真的是這樣，他執政時，總統府為何沒出現被駭客入侵的問題？

也出席同一場宗教活動的前國民黨主席朱立倫則說，對於總統府文件外洩事件，他感到非常訝異，但也從中看到政黨及派系力量的介入，不管爆料密件有多少真假，對台灣都是很不好。包括文件外洩、政治鬥爭、派系利益，或是總統蔡英文與副總統賴清德之間的紛擾，都非常的不好。

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(中時電子報)