國1中壢段拖板車自撞 塞車時速20公里 14:162020/05/18 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1中壢段拖板車自撞，塞車時速20公里。(國道警方提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國1中壢段拖板車自撞，塞車時速20公里。(國道警方提供／呂筱蟬桃園傳真) 國道1號北向59公里處18日中午發生一輛拖板車自撞車禍，現場無人受傷，但有其他車輛受到波及及滿地的散落物，且拖板車整個車頭橫越到南下車道，目前事故占用中壢服務區至中壢路段南北雙向內側各兩車道，目前事故仍在處理當中，造成塞車至少綿延5公里，目前時速僅約20公里，呼籲用路人及早改道行駛。 (中時 ) #公里 #拖板車 #中壢 #事故 #車道 也許您會感興趣 推薦閱讀 國道1號彰化段油罐車與3小客車擦撞 回堵近8公里 15:152020/05/14 社會 拖板車載25噸鋼捲利刃飛出 撞出大坑洞 16:352020/05/14 社會 比新冠疫情更嚴重 兒少每日死傷逾60人 19:042020/05/14 生活 黃蜂周末外圍環流威脅不排除發布海警 下周全台有雨 22:472020/05/14 生活 黃蜂轉為輕颱！外圍環流恐攜大雨 仍不排除發布海警 16:432020/05/15 生活 台南1考生因火車事故 警載送8點40分抵考場 11:292020/05/16 社會 台3線陳姓超大重機駕駛轉倒波及4名追焦手受輕傷 12:222020/05/16 社會 台南市長黃偉哲出馬 騎亮「查畝營自行車道」 10:502020/05/17 生活 雲林科工區11公里路網花20多年修建 最後1.5公里今天通車 17:102020/05/17 社會 中壢3歲童遭誘拐大溪脫險獲救 涉案男子新竹落網 21:272020/05/17 社會 社會熱門新聞 超惡劣 開車撞死人竟落跑 2男1女棄車逃逸遭目擊者錄下過程 - 社會 市議員女主任不認嘿咻300次 遭國營事業人夫指證「胸部特徵」 - 社會 長期遭「蘇小姐」騷擾 名作家張曼娟不忍了 - 社會 海龜被抓嚇到狂掙扎 小琉球「戲龜婦」遭送辦 - 社會 「罷韓」賭盤一面倒！組頭嚇退賭金 改開這…新賭盤 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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