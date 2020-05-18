國1中壢段拖板車自撞，塞車時速20公里。(國道警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

國道1號北向59公里處18日中午發生一輛拖板車自撞車禍，現場無人受傷，但有其他車輛受到波及及滿地的散落物，且拖板車整個車頭橫越到南下車道，目前事故占用中壢服務區至中壢路段南北雙向內側各兩車道，目前事故仍在處理當中，造成塞車至少綿延5公里，目前時速僅約20公里，呼籲用路人及早改道行駛。

(中時 )