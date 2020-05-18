明新科技大學為強化師資陣容，3月禮聘知名造型師李明川擔任人文設計學院藝術總監，在時尚造型與設計系教授專業科目，他不拘泥傳統的啟發式教學，非常受歡迎，讓修課同學直呼「很充實、超值得！」

明新科大校長林啟瑞表示，明新積極延攬名師達人，打造國際星級師資陣容，除人文與設計學院藝術總監李明川外，還有也是校友的陳鴻擔任服務產業學院創意執行長，以星級師資陣容與業界實務接軌。

從事造型師工作有20多年經驗的李明川，在明新科大開「基礎彩妝實作」、「色彩藝術美學」及「整體造型設計」等，在日夜間部都是必修的專業課程，他捨棄傳統書本教學模式，引用國外開放、啟發式的教學，經常分組進行實作。

李明川樂於把自己多年業界實務與學生分享，喜歡跟學生們互動，聽聽年輕人的想法，課堂中學生參與度都很高，除本系學生外，也吸引1成的外系學生選修，看到學生有所收穫及成長，讓他覺得新竹台北兩地奔波都很值得。

李明川指出，除了造型、彩妝的基本功，他更想要傳授給學生是「觀念」，用啟發方式引導學生去認識學習業界中應具備的觀念。

如引導學生以色彩和線條集體創作，來激發學習力，因為拿捏視覺比例的差異性，在整體造型裡是最重要的能力。並帶同學看經典電影「大亨小傳」，從影片中去認識20年代的「風格」，進而理解時尚和造型產業的發展趨勢。

「給他魚吃，不如給他釣竿教他釣魚！」李明川希望課程能協助學生進入產業的前導站，畢業後在職場成為閃亮的一顆星。

(中時 )