Facebook(臉書)被證實，已經收購了有「GIF 界 Google」稱號的 GIF 平台「GIPHY」。Facebook 指出，未來 GIPHY 將會進一步跟 Instgram 更深入的整合，並且也將持續保持開放，讓合作夥伴可以使用。然而，Facebook 先前曾經數度爆發隱私爭議，收購 GIPHY 是否等於能讓他們取得來自合作夥伴的各項涉及用戶隱私的資料，反倒成為了當前業界討論的焦點。

Facebook 透過官網宣布，已經正式收購 GIPHY，收購金額並沒有對外披露；而美媒《Axios》預估約有 4 億美金。另一 GIF 平台 Tenor 已在 2018 年被 Google 收購。換句話說，當前兩大 GIF 平台都已經被科技巨頭納入麾下。

Faceook 指出，GIPHY 每天流量都相當驚人，其中就有 50% 來自 Facebook，而當中一半流量是由 Instagram 所貢獻。因此，看準 Instagram 用戶的需求，Facebook 出手收購 GIPHY 之後，將會將它與 Instagram 更進一步整合。在收購 GIPHY 之前，Facebook 旗下的社群平台，包含 Facebook、Instagram、WhatsApp 以及 Instagram 都已經接入 GIPHY 的 API。

在收購之後，Facebook 指出，GIPHY 將會持續保持開放，讓合作夥伴可以持續使用。但這是否成為 Facebook 可以合法取得競爭對手或其他特定公司的用戶資料的管道，已經引發質疑。目前，Twitter、蘋果的 iMessage、私密即時通軟體 Signal、團隊協作服務 Slack、Snapchat、Telegram、TikTok(抖音國際版)、Tinder、Trello 等，都整合了 GIPHY 尋找 GIF 圖片功能的服務。其中，最受到矚目的，很可能就屬一直以來都是 Facebook 直接競爭對手的 Twitter，他們將如何面對 GIPHY 被 Facebook 收購一事，值得觀察。當然，其他整合 GIPHY 的服務在未來會不會因為這項收購案而受到影響；Facebook 又將如何處理可能引發的隱私疑慮，也都是收購案後需要持續觀察的要點。

(科技)