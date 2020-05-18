思科18日宣布與在地合作夥伴共同推動「前瞻學習計畫」，免費向教育機構提供思科Webex完整版視訊方案為期一年。

初期支援對象包括六都教育局、金門和澎湖兩個離島及全台灣36所大學，將提供高品質且兼顧安全性的視訊解決方案，深化教育數位轉型，讓台灣競爭力啟於校園，從而為實現「立足台灣、競逐全球」的教育國際化願景共同努力。

思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟表示，2020年疫情突如其來，各產業加速推動數位轉型。就教育而言，遠距、線上教學不是疫情下的妥協，而是將新型態的教學模式常態化。如此一來，只有從校園時期建立數位學習新思維，才能孕育出精通未來數位商務的優秀人才。為此，思科決定攜手在地合作夥伴，包括聯浚電訊、凌群電腦、擎昊科技、網達先進、敦陽科技、瑛聲科技、峰儀科技、華電聯網及冠赫企業，共同為深化台灣教育數位學習有所貢獻。

此合作案將落實為六都教育局，金門和澎湖離島及全台灣36所大學，提供Webex一年期完整版視訊方案。整個方案計畫，包括提供專人到校安裝、培訓、以及技術支援服務，打造企業級資安保障的數位學習環境及體驗，及早培育未來數位人才。思科強調，未來仍會持續深耕台灣，也歡迎對此方案有需求的學校單位直接與思科聯繫。

思科強調，提供給教育界為期一年的免費完整版視訊方案思科Webex，涵蓋能夠展示投影片、網頁、影片以及使用白板功能的Webex Meetings、可支援千人大型活動，能以廣播音質呈現多位發言者講話的Webex Event、能增加遠距教學的互動性，支援搶答、專注力指示器、整合式測試引擎的Webex Training，此，若在Webex使用上碰到任何問題，也可以透過支援服務（ Webex Support）馬上獲得遠端服務，透過串流網路電話（VoIP）和高品質視訊提供個人化疑難排解服務。

思科強調，完整版Webex可以在任何地方向學生提供實時、互動的課程，並讓學生進行上機訓練、測驗以及分組討論，進而增強學習效果。跨平台的環境，無論是使用何種作業系統的電腦或是手機，皆可以輕鬆無礙的使用，讓學習環境彈性不受限。

(工商 )