【現場直播】中央流行疫情指揮中心新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.05.18

連11天零確診 指揮中心擺「台灣蓮子 確診連止」。(圖/鄭郁蓁攝)

防疫五月天當中的發言人莊人祥今天正好生日，請現場媒體吃桂圓蛋糕。(圖/鄭郁蓁攝)

台灣新冠肺炎人數今天連續第11天零確診，本土第36天沒有疫情。指揮中心今天搬出蓮子，取其諧音「台灣蓮子，確診連止」。防疫五月天當中的發言人莊人祥今天正好生日，還請現場媒體吃桂圓蛋糕。累計398人解除隔離。

中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，國內今日無新增病例，昨(17)日新增189例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報69,395例(含68,353例排除)，其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，398人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，目前2人後送就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心表示，全球累計4,749,813例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,509,561例、俄羅斯281,752例、英國243,303例、巴西233,142例及西班牙231,350例為多；病例中314,921例死亡，以美國90,638例、英國34,636例、義大利31,908例、法國28,108例及西班牙27,650例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時電子報)