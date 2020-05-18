工業電腦廠安勤（3479）受惠美國投票機、博弈、醫療訂單持續出貨，2020年首季歸屬母公司稅後淨利0.96億元、每股盈餘（EPS）1.4元，雙創同期次高。展望後市，由於新冠肺炎疫情致使訂單出貨遞延，第二季營運將轉淡，力拚下半年營運緩步回升。

受營運動能轉淡影響，安勤近期股價震盪拉回，今（18）日開高小漲0.61%，惟隨後在賣壓出籠下翻黑走跌，截至1點下跌近2.3％，在工業電腦（IPC）族群中表現偏弱。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計仍買超93張。

安勤2020年首季合併營收15.33億元，雖季減21.69％、仍年增25.4％，改寫歷史次高。毛利率雖降至24.24％的近1年半低點，但營益率7.94％，雖低於去年第四季10.35％，仍優於去年同期6.6％，為近4年同期高點。

在營收規模續處高檔、本業獲利能力持穩，配合業外收益顯著增加挹注，安勤2020年首季歸屬母公司稅後淨利0.96億元，雖季減36.1％、仍年增達54.52％，每股盈餘（EPS）1.4元，雙創僅次於2016年的同期次高。

安勤受惠美國投票機出貨暢旺，配合博弈、醫療既有長單出貨挹注，使1月營收淡季逆強、改寫歷史新高，2月在工作天數較少狀況下亦持穩4億元以上。不過，由於歐美新冠肺炎疫情爆發，影響訂單出貨進度，3月營收雖較2月增加，但成長動能明顯趨緩。

安勤先前再度取得新投票機標案，原定3月將接續出貨、持續挹注成長動能。惟因新冠肺炎疫情爆發，美國各地紛紛祭出管制措施防疫，影響美國子公司營運。在人員活動受限、物流運輸卡關狀況下，包括投票機、博弈、零售等訂單需求及出貨均已暫緩。

在新冠肺炎疫情延燒歐美衝擊下，安勤2020年4月自結合併營收驟降至3.13億元，月減達25.85％、年減達17.86％，創3年2個月低點。不過，1～4月合併營收18.47億元，仍年增達15.11％，續創同期新高。

雖然疫情衝擊安勤訂單出貨，但也帶動相關醫療產品需求，包括超音波診療用顯示器、觸控平板等既有長單產品，已陸續接獲歐洲、美國及日本急單需求。由於公司生產營運狀況正常，目前正急調相關零組件料件因應，希望能在第二季底前出貨。

展望後市，由於訂單需求僅遞延、並未取消，安勤短期動能雖受影響，使今年營運展望轉趨保守、力求持穩高檔，但長線營運成長無虞。同時，先前接獲歐洲大廠的高階影像治療伺服器大單，預計下半年試產驗證，目標明年起量產出貨，進一步挹注成長動能。

(時報資訊)