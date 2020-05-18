東吳大學中國文學系教授、知名作家張曼娟，今（18日）早在臉書發文自曝，長期遭到一名「蘇小姐」惡意攻擊，連好友、粉絲、工作夥伴與學生都遭到恫嚇、羅織罪名，令她忍無可忍，已與網路警察連絡，提醒對方若不終止一切騷擾行動，將面對法律的制約。

張曼娟在臉書發表一封「致蘇小姐公開信」，信中指出，事件開端，應是去年蘇小姐寄來一箱文具，寫信來宣稱要推薦張成為行政院性平委員會委員，但遭她拒絕開始。

一開始蘇小姐在臉書對張曼娟展開惡意攻擊，張選擇一再容忍。但之後蘇「用諸多僵尸帳號，對我的好友、粉絲、工作夥伴與學生，進行騷擾、辱罵、恫嚇、羅織罪名，只要與我互動良好的人，皆成為妳的目標。如此波及無辜、株連眾人的行為，已構成違法。」。

張曼娟表示，「我向來低調、與人為善，但不代表我必須忍受惡意的攻擊，尤其是拖累我身邊的人們受害。這是我絕對不會退讓的。」並善意提醒「每個人都有自己的人生要過，多花點心力安頓自己的生活，才有意義。如果無法解決過度妄想與情緒失控，請尋求專業協助。」。

張曼娟更強調，「已與網路警察連絡，凡走過必留下痕跡，如無法終止一切騷擾行動，妳將面對法律的制約。」。

粉絲與學生也紛紛表達支持：「很可能精神方面出了問題，也許要聯絡社會局看如何處理～」、「內心堅韌強大，言語定靜溫柔，真正的勇者！」、「嫉妒妳 想成為被關注的焦點 失心瘋了 殊不知每個人的優雅 背後的混亂需要多麼自持.....」、「老師的文字一直都很溫暖，相信老師本身也是這樣溫暖的一位長者，永遠支持您」。

(中時電子報)