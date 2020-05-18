白家綺希望幫助更多孩子。（粘耿豪攝）

白家綺18日出席家扶基金會舉辦的70周年弱勢兒童成長自立記者會，她提及自己與家扶基金會合作6年，希望可以一起幫助需要幫助的孩子。她育有2女一男，兩個女兒分別就讀國中二年級、國小五年級，提到即將邁入青春期的女兒們，她笑說：「女兒跟媽媽小時候一樣受歡迎，但有人喜歡，就會有人討厭，我一直跟她們說：『我們必須要刻意謙卑』。孩子或許沒有驕傲，但可能她的身分就是一種驕傲，她跟別人就是不一樣。」談到女兒，她眼眶忍不住泛淚。

兩個女兒目前沒有與白家綺同住，約莫兩周見一次面，她笑說：「以前有空檔就趕快回去見她們，但現在課後輔導、上課、社團活動，見面都要先問她們有沒有空。」身為明星媽媽，她盡量參與孩子的校內活動，但這無意間也讓孩子受到更多關注，「老師請女兒幫忙處理事情，有些同學會覺得為什麼老師喜歡她，我讓她自己去處理，但會一直陪伴在她身邊。」

白家綺表示，「我問她對這些看法是否難過？她說不會，但一定會在意，不過這可以幫助她更坦然面對一切，孩子的路還是得自己走，未來還有很多挑戰。」至於女兒有男友嗎？她笑說：「有要好的朋友，畢竟孩子的定義跟我們不一樣，我有叮嚀她注意事項，例如相處的拿捏等等。」她也感謝女兒的懂事。知名設計師古又文、國際模特兒黃威軒也現身記者會，親身分享從家扶基金會扶助的弱勢兒童，到擁有自己成功事業的勵志故事。

【即時新聞】 白家綺出席家扶中心公益記者會。(粘耿豪攝)

(中時 )