支持正版，杜絕非法侵權影音平台，台灣大哥大旗下影音串流平台myVideo響應11家本土OTT平台，首度串聯發起「＃我就正」社群活動，以實際行動支持正版授權內容，從即日起，myVideo臉書粉絲團將換上「正」標記的特效框，並分享「版權小知識」；同時myVideo更搶先推出4K版的馮迪索動作片《血衛》、獲奧斯卡三項大獎的《1917》、《大畫特務》，以及獨家播出由陳綺貞幕後旁白、陳昇演唱主題曲的《黑熊來了》等強檔新片，期望民眾用行動支持OTT平台的正版高畫質影片。

〈圖/台灣大哥大提供〉

myVideo表示，台灣每年因盜版所損失金額高達283億，對正版業者傷害甚深。雖然這些盜版影片免費，但常會發生播放速度不穩、畫質不佳、聲音忽大忽小、字幕翻譯錯誤等諸多令人詬病的問題。myVideo全站影音內容皆為正版授權，並提供HD、甚至4K超高畫質、杜比環繞音效、多國字幕、多國發音選擇等服務，讓用戶在體驗上更有感。身為台灣本土影音平台一份子，myVideo支持正版影音不遺餘力，除獨家引進BBC英國影集內容，也用行動支持台灣原創戲劇，投資《76号恐怖書店之恐懼罐頭》、《做工的人》等戲劇，以優質本土作品呈獻給台灣觀眾。

為讓更多民眾可以無門檻的觀賞高品質正版影片，myVideo特別規劃「0元強片專區」，網羅電影、戲劇、幼兒、動畫類型等多元影音內容，包括熱門韓劇《那個男人的記憶法》、《怪咖！文主廚》等，更推出甫上檔討論度高的製自優質 4K劇集《做工的人》，首2集免費看，註冊myVideo會員即可免費觀賞。

參與OTT平台發起的「＃我就正」活動的12家平台包括myVideo、CATCHPLAY+、ELTA.TV、GagaOOLala、Giloo紀實影音、Hami Video、LiTV線上影視、friDay影音、Vidol TV、四季線上、歡樂看Fain TV等，即日起〈18日〉至5/22〈五〉18:00為止，各家臉書粉絲團將換上「正」標記的特效框，以及在粉絲團分享跟「線上影音」相關小知識，讓大眾更了解正版串流平台。

(科技)