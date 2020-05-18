針對罷免案，高雄市長韓國瑜日前首次正式表態，呼籲支持者6月6日當天「不要去投票，出來監票就好」，成為近日各界關注話題。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，面對罷免案，多少人挺韓，只是次要選項。主要的目標、唯一的目標，就是「降低討厭韓國瑜的市民」。

黃暐瀚稍早在臉書發文指出，他常講「言我所信、無所畏懼」，意思不只是他敢評論民進黨，不怕綠營支持者來罵，也包括他願評論國民黨與韓國瑜，說出內心話，儘管話一說完，會有很多藍營支持者跟韓粉來罵，也一樣不怕。他說重點從來都不在「你講了誰愛聽的話」？重點只在於，有沒有講出「內心相信的真話」。

對於韓國瑜呼籲支持者6月6日當天「不要去投票，出來監票就好」，黃說這是韓的決定，韓粉們聽話支持很自然，但黃說他看到問題，提出問題，而且是善意提出問題，這是他的工作也是職責。

面對罷免案，黃暐瀚說多少人挺韓，只是次要選項。主要的目標、唯一的目標，就是「降低討厭韓國瑜的市民」，那就好了。

(中時電子報)