隨著墨西哥政府表示汽車業在實施安全措施之下可復工，使通用汽車（GM）墨西哥事業總裁已建議供應商準備重啟生產。根據路透取得通用向員工發布的訊息顯示，該車廠暫定墨西哥錫勞市（Silao）組裝廠周三開始運作。

通用墨西哥子公司總裁Francisco Garza指出，「根據墨國政府官員稍早發布的訊息，考量到運輸製造產業為國家經濟命脈，讓我們（汽車業）進入新的階段。」

他提及，墨西哥官員最晚周一發布安全規範，「一旦這些指導方針定案，我們就可立即實施遵守」。

(工商 )