通用墨西哥廠規劃本周復工 13:532020/05/18 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著墨西哥政府表示汽車業在實施安全措施之下可復工，使通用汽車（GM）墨西哥事業總裁已建議供應商準備重啟生產。根據路透取得通用向員工發布的訊息顯示，該車廠暫定墨西哥錫勞市（Silao）組裝廠周三開始運作。 通用墨西哥子公司總裁Francisco Garza指出，「根據墨國政府官員稍早發布的訊息，考量到運輸製造產業為國家經濟命脈，讓我們（汽車業）進入新的階段。」 他提及，墨西哥官員最晚周一發布安全規範，「一旦這些指導方針定案，我們就可立即實施遵守」。 (工商 ) #墨西哥 #復工 #汽車業 #實施 #總裁 也許您會感興趣 推薦閱讀 匯率期貨趨勢專欄－避險情緒抬頭 日圓仍有撐 04:102020/05/14 證券．權證 平鎮停車場承重剩15％ 釀崩塌 04:102020/05/14 地方新聞 《通信網路》Q1財報亮眼 統新躍上5日線 09:432020/05/14 財經 《其他股》再關湖北廠 寶成嚇跌失5日線 11:252020/05/14 財經 政治局常委會：維護國際產業鏈安全 04:102020/05/15 全球財經 產品組合優化奏效 亞電Q1轉盈 04:102020/05/15 證券．權證 國外指數期貨贏家專欄－經濟復甦慢 美股回檔風險增 04:102020/05/15 證券．權證 穆斯克：特斯拉陸廠有復工經驗 員工保持健康 11:042020/05/15 財經 八大行業是否復工 陳時中老生常談 14:402020/05/15 生活 大陸市場貢獻度減少 亞泥首季獲利衰退74.6% 14:502020/05/15 財經 財經熱門新聞 散戶別被騙了！專家洩外資倒貨驚人秘密 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 「去美化」成效佳！日媒曝華為關鍵障礙 - 財經 鴻海被打回20年前 老謝：企業Q1財報曝4大訊息 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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