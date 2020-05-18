該直播網站以往直播觀看人數都落在1萬5至2萬區間，但送肉粽直播人數竟衝到14萬，高出十倍之譜，難怪卓男要冒險闖入直播。(翻攝臉書／吳建輝彰化傳真)

法官認為，事後卓男僅向告訴人口頭道歉，並未有任何直直上的賠償，卻上訴要求減刑，認為原判決無不合，也未逾法定刑度，因此駁回上訴。(吳建輝攝)

近年網路直播風潮盛起，各家直播主為了吸引人氣無所不用其極，不管是辣妹也好，兄哥裸上身罵髒話也好，甚至大膽闖入墓園鬼屋等，去年5月就有一名直播主，挑戰直播彰化特有的「送肉粽」，直接闖入喪家民宅，家屬提告遭判拘役50天，但卓姓直播主不滿提起上訴，他認為他坦承犯行，且積極與家屬達成和解，認為量刑過重，但法官認卓男在上訴後才與告訴人調解，且僅有當場向告訴人道歉，並未提出任何實質賠償，因此上訴遭駁回。

卓男去年５月擅自闖入福興鄉，一戶正在舉行送肉粽儀式的民宅直播，還將喪家門牌與內部擺設都拍了出來，觀察卓男直播平台，以往直播觀看人數都落在1萬5至2萬區間，但該送肉粽直播人數竟衝到14萬，高出十倍之譜，難怪卓男要冒險闖入直播。

判決書指出，卓男只是為了衝高點閱率，竟罔顧喪家痛失親人之悲傷，貿然闖入告訴人住宅，並以手機直撥整個法式過程，魯莽又沒有同理心，卓男上訴辯稱，他已向喪家道歉得到原諒，並已達和解，認為量刑過重。

但法官認為，考量被告教育程度僅國小，且當時未與屋主達成和解，因此判處拘役50天，事後卓男僅向告訴人口頭道歉，並未有任何直直上的賠償，卻上訴要求減刑，認為原判決無不合，也未逾法定刑度，因此駁回上訴。

(中時 )