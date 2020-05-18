由於近期疫情已有趨緩，新竹市政府18日決定開放由各校依狀況評估恢復舉行。（資料照片／陳育賢攝）

因應新冠肺炎疫情，新竹市政府在4月間要求各國中小學校暫停集會式畢業典禮，以降低群聚感染風險，由於近期疫情已有趨緩，市府考量畢業典禮為人生重要階段，對學生意義重大，18日決定開放由各校依狀況評估恢復舉行。

新竹市政府是在4月27日考量新冠肺炎疫情在當時狀況尚未趨緩，因而宣布108學年度竹市各校（含幼兒園）在7月31日前，所有畢業旅行、戶外教學及「集會式」畢業典禮全面停止辦理，即使人數低於室內100人、室外500人的學校也要暫停辦理。

當時經調查已完成辦理校外教學的學校只有8校，考量全體師生的健康安全，這個學年度竹市畢業典禮改採以班內、視訊或其他非集會的方式辦理，參與人員以師生為主。

由於國內新冠肺炎已連續多天0確診，市府決定開放各校依情形評估舉行畢業典禮，教育處表示，由於各校人數規模不一，將由學校依照人數規模，決定畢業典禮形式，如部分學校學生人數較多，若舉行集會式畢業典禮，將超過千人，教育處建議可分梯次、縮小規模辦理，希望在防疫安全前提下，讓師生、家長仍能擁有畢業典禮的美好回憶。

教育處也提醒，國中小舉行畢業典禮，仍須遵守「防疫新生活運動」守則，包括落實消毒、實名制、體溫量測與社交距離等措施，若無法維持社交距離則要配戴口罩，並建議遵守「室內100人、室外500人以下」集會原則。

教育處也提醒，各校畢業典禮應事先掌握參加者資訊，包含旅遊史、接觸史等，另建議各校優先考量室外辦理，若於室內辦理，務必確保活動空間通風良好。

(中時 )