雙北營建廢棄物問題，恐引發垃圾大戰，新北市長侯友宜18日上午強調「此為長期性的結構性問題」，雙北有一致目標積極解決。新北市環保局表示，短期已協調新北市處理廠及再利用機構收受裝潢廢棄物，中長期則輔導砂石棧場合法化，並輔導增設處理廠。環保局強調，強力執法不會停止，呼籲各縣市一同打擊不法行為。

環保局指出，過去裝潢廢棄物由砂石棧場清運業者收受、分選後，送往土資場、回收廠或焚化廠，但因部分棧場地目不合法，經查緝非法棄置後違規棧場已不敢收受，導致市場價格亂象。加上北台灣最大的「基隆月眉」土資場去年11月崩塌後停止營運，連帶讓廢棄物的去化管道受阻。

環保局指出，部分業者違反地目規定、違規堆置廢棄物，為守護環境須強力執法，至於影響裝潢業者營運，首先棧場業者必須清楚定位角色，環保局也提出短、中、長期方案，中央也須出面溝通整合。

環保局表示，短期策略方面，已協調本市3家處理廠及再利用場收受本市裝潢修繕廢棄物，若超出處理量能則轉介至外縣市合格廠家；也與營建廢棄物回收再利用協會溝通，將擬定管理計畫，近期邀集本市業者說明。

中長期則輔導砂石棧場業者合法化，及輔導增設兼收營建混合物土資場，並請行政院環保署協調國內重大工程收受民間工程分類後土石方。

(中時 )