梅雨季報到，不想天天「雨神同行」？Yahoo奇摩觀察發現，梅雨季來臨，旗下電商平台除溼、抗潮類商品熱搜度飆升。為便利民眾， Yahoo奇摩電商祭出梅雨季必備除濕商品好康優惠，Yahoo奇摩購物中心集結各式雨具推出「雨神同行」專區；Yahoo奇摩超級商城即日起推出「除濕商品」推薦專區供消費者一站購足，跟濕熱梅雨季說Bye Bye！

梅雨季節來臨，Yahoo奇摩觀察，除濕機、除濕袋/盒、萬用乾燥劑、珪藻土製品、除臭烘鞋機、電子防潮箱等商品買氣升。Yahoo奇摩拍賣「迷你除濕機」關鍵字熱搜飆升2倍，Yahoo奇摩購物中心除濕機銷量成長1.3倍，清淨除濕二合一機種銷售顯著增長，更搶佔熱銷Top3排行榜，Yahoo奇摩超級商城電子防潮箱銷量也成長1倍。對此，Yahoo奇摩電商祭出梅雨季必備除濕商品好康優惠，Yahoo奇摩購物中心推出「雨神同行」專區，瞄準消費者除濕需求，即日起至5/31前推出國際、日立除濕機結帳95折起優惠活動，買三菱除濕機就送電子體重機或Glasslock保鮮罐，買聲寶除濕機則加碼送威秀雙人電影票，克潮靈除濕盒及補充包全館下殺39元起；Yahoo奇摩超級商城即日起推出「除濕商品」推薦專區供消費者一站購足。

迎接今年梅雨鋒面到來，Yahoo奇摩購物中心「除濕機」銷量成長1.3倍，平台觀察受疫情影響，具清淨功能的中高階除濕機銷售明顯增長，取代以往單一除濕功能的機型。。Yahoo奇摩電商建議，大坪數空間選購除濕家電時需留意水箱大小，避免除濕力大，但一下就水滿停止運轉的機種。大容量相對機台也重，推薦女性消費者可選購萬向滑輪機款，移動更便利省力；而小坪數空間則可選購6-8L機型，除日系品牌的中低階機種外，也可選擇美系、國產品牌，價位帶相對親民，功能也一應俱全。

針對外宿租屋族需求，小體積、易收納的除濕商品成為選購重點，如迷你除濕機、除濕袋/盒、珪藻土製品皆備受青睞。因應鋒面到來，Yahoo奇摩拍賣「迷你除濕機」搜尋量飆升2倍，百元內防霉的「珪藻土商品」也廣受消費者青睞，如牙刷架、杯墊等具備吸水快乾特性的民生用品最熱銷。Yahoo奇摩購物中心則觀察，硅藻土地墊類商品相較去年同期銷量成長近5成，消費者偏愛素面款與大理石紋款式，熱門價格帶落在200元至700元間。而粉狀(軟式)珪藻土吸水地墊，因可拆洗清潔容易、較硬式吸水墊易收納，保有瞬吸乾爽效果，為珪藻土新興夯品。此外，「萬用乾燥劑」易入手且不佔空間，在Yahoo奇摩購物中心業績也成長近2倍。

而除濕桶、除濕袋也是消費者在雨季期間必採購商品，帶動Yahoo奇摩購物中心業績成長2成，且多以箱購方式購入除濕盒補充包，平台觀察，消費者在購買除濕商品上，不只重視商品功能性，也重視嗅覺感受，帶有香氛的除濕商品成為新寵兒，如「玫瑰香氣除濕盒」。Yahoo奇摩拍賣發現，連雨不斷、鞋子濕掉不易乾且發臭，近期「除臭烘鞋機」銷量較去年同期成長近5成，平均客單價約落在400元。此外，消費者對於精品鞋包、3C產品保存觀念的提升，帶動Yahoo奇摩超級商城「電子防潮箱」銷量成長近1倍，熱門價格帶約落在3,000元，Yahoo奇摩購物中心觀察，目前以平台獨賣款「防潮家84公升電子防潮箱」最暢銷。

面對梅雨季來到，PChome 網路家庭旗下PChome 24h購物也發現，為因應梅雨季節濕熱難耐的氣候及避免黴菌滋生，已有不少消費者陸續選購除濕機為抗潮做準備，帶動站上近兩日(5/16-5/17對比5/14-5/15)除濕機銷量成長近三成，買氣熱絡。分析站上銷售趨勢，PChome 24h購物指出，目前市售除濕機功能多元，具智能節電、防霉防螨、快速乾衣已是基本採購標準，熱銷價格帶落則於8,000~10,000元間，品牌如國際、日立、三菱、夏普皆相當熱銷。而為提升除濕機的使用便利性，PChome 24h購物也建議，消費者可選購10公升左右的大公升數，不僅除濕效率較高、水箱也較大，能符合一天的除濕用量，減少多次倒水的必要性。另外，亦可採購配備萬向輪、超廣角吹送的機種，以提高電器的移動性，且藉由側吹扇能針對鞋櫃、衣櫥除濕，使用功能更寬廣。

進一步觀察站上熱銷商品，PChome 24h購物表示，目前站上各式機種備貨穩定齊全，其中大品牌因品質佳且提供售後服務，故為多數消費者的採購首選。熱銷商品「HITACHI日立 10公升除濕機RD-200HG」、「Panasonic國際牌 11公升除濕機F-Y22EN」均為1級能源效能，適用於12~14坪空間，且配備定時功能、靜音滴水、多重防護裝置等設計，使用上更加安心便利，廣受市場好評。另外，針對室內空間較小的外宿租屋族，亦可選購二合一的清淨除濕機，滿足一機兩用的需求，熱門商品「HITACHI日立 10公升清淨型除濕機RD-200HH」採用HEPA濾網，可淨化細懸浮微粒，且能透過APP雲端智慧遠端控制，外出也能輕鬆操作電器，因此於站上持續熱銷。PChome 24h購物具備快速到貨、免搬運的優勢，為滿足消費者多元的採購需求，未來也將持續提供優質齊全的商品，讓消費者享受安心便利的購物體驗。

(科技)