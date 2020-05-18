青山宮連續2天出現萬蜂「朝聖」景象，群蜂盤旋在眾神像及香爐周邊十壯觀。（讀者提供／陳淑娥台中傳真）

台中沙鹿區青山宮日前連續2天出現萬蜂「朝聖」景象，群蜂盤旋在眾神像及香爐周邊十壯觀。廟方表示，經請示青山靈安尊王指示為神兵神將來保護大家，不要打擾牠們。不過，今早下一場大雨後，廟內已不見蜂群。

青山宮主委陳金福表示，自2004至今，青山宮從未有蜜蜂「朝聖」景象，但在16及17日連續兩天早上10點多時，突然湧進一大批蜜蜂，17日晚上請示王爺，指示是神兵神將不要打擾，今天早上因一場大雨，蜜蜂就稀疏了。

廟方人員說，那天早上10點半要上香時，看見天庭上好多蜜蜂纏繞香爐，然後慢慢往內殿飛去，直到下午4半才慢慢散開，連續兩天都是如此。由於附近沒有養蜂人家，且看起來像是野蜂。

女信徒表示，她以為是發爐了，密密麻麻這麼多，滿天都是，真的很神奇！男信徒則說，家人要來拜拜時，看到這麼蜜蜂嚇得不敢進來，嗡嗡作響，廂房整個都是，10多年來從沒看過。

里長謝森慶指出， 2月初一時王爺有聖駕，如今萬蜂來朝拜，尤其是目前為防疫期間，昨天已是10次零確診，希望保護北勢里一切平平安安。

(中時 )