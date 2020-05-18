針對華為新禁令，銅箔基板廠—聯茂(6213)及同業表示，兩家公司5G基站及網通設備客戶相當分散，客戶涵蓋華為、中興通訊、Ericsson等主要大廠，台燿亦是Nokia供應商，在其他設備廠高度成長下，預估華為佔今年營運比重約在個位數，華為禁令對聯茂及台燿今年營運影響很有限。

美國商務部15日發出禁令，除非獲得供貨許可，否則禁止半導體廠商將含有美國軟體和技術的產品賣給華為，其中台積電(2330)也受新規定限制，引發華為供應鏈殺聲隆隆，聯茂及台燿更因法人點名，華為今年佔兩家公司營收比重將分別達12%到15%、10%到15%，業績變數大，盤中股價連袂被打至跌停板，不過聯茂及同業表示，此數據為法人未經查證自行推估，與實際狀況不符。

據業界表示，華為於去年5月遭美國禁制令後，近一年的業務進展速度放緩，中興通訊、大唐、Ericsson及Nokia等大廠急起直追，刮分華為市佔率，去年華為約佔聯茂及台燿營收比重均在低個位數，今年以來，聯茂及台燿來自於其他設備廠的訂單大增，預估華為今年在兩家公司佔比仍是低個位數；由於大陸規劃2020年興建50萬到60萬座基地台，在總量不變，其他設備廠訂單快速成長下，可望彌補兩家公司華為業績缺口。

受惠於伺服器及5G基地台需求強勁，且大陸廠區復工順利，聯茂及台燿業績自3月起展強勁成長力道，其中聯茂4月合併營收達24.29億元，年成長23.41%，創下單月歷史新高，累計前4月合併營收為80.47億元，年成長10.8%；台燿4月合併營收為18.73億元，年成長24.31%，累計前4月合併營收為63.49億元，年成長17.81%。

(時報資訊)