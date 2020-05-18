中華醫大贈送台南市醫養生馬芬米穀蛋糕，餐旅系黃裕文教授帶領金牌廚藝團隊加班趕製。（曹婷婷攝）

台灣新冠肺炎防疫在第一線醫護人員辛勞守護下，交出漂亮成績單，中華醫事科技大學向醫護人員致敬並慰勉他們的辛勞，師生特地自製養生馬芬米穀蛋糕贈送醫護人員，今天上午由校長曾信超帶領師生親送蛋糕到台南市立醫院，由院長蔡良敏和護理部主任洪秋霞等人接受。

國內連續幾天零確診，醫護人員稍可鬆口氣，培育護理人才的中華醫大與台南市立醫院訂有校院策略聯盟的深厚情誼，為感謝醫護人員防疫辛勞，校方特地由食品營養系挑選設計食材、餐旅管理系黃裕文老師指導的金牌廚藝團隊負責製作，自製紅麴核桃蔓越莓及紫薯松子香甜橙兩款口味的養生馬芬米穀蛋糕，贈送台南市立醫院醫護人員，食材兼具低熱量及養生，讓醫護人員吃在嘴裡、暖在心裏。

金牌廚藝團隊加班趕製、帶著剛出爐的300份共600個馬芬米穀蛋糕送到台南市立醫院，院長蔡良敏、副院長鍾國謀、護理部主任洪秋霞、急診部主任蘇世揚及管理部主任王昭庸等代表院方接受。

曾信超表示，新冠病毒肺炎爆發以來，醫護人員配合政府防疫工作不眠不休、堅守崗位守護國人健康，讓台灣在這次的防疫工作交出漂亮成績單，值得尊敬。中華醫大是醫事護理人才培育重點學校，和台南市立醫院又簽署校院結盟，為了向在第一線醫護人員表達敬意，特贈養生蛋糕給大家加油打氣同時，趁著疫情稍緩和，喘口氣品嘗美味蛋糕。

(中時 )